ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE COMMENT DIFFUSER SES PLUS BELLES PHOTOS GRÂCE À INSTAGRAM Langres

ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE COMMENT DIFFUSER SES PLUS BELLES PHOTOS GRÂCE À INSTAGRAM Langres vendredi 28 novembre 2025.

ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE COMMENT DIFFUSER SES PLUS BELLES PHOTOS GRÂCE À INSTAGRAM

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Tout public

Découvrez comment partager vos plus beaux clichés sur Instagram et attirer l’œil avec un profil soigné. Un atelier simple et ludique pour débuter sur ce réseau incontournable.

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52

Tout public dont seniors

Gratuit .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE COMMENT DIFFUSER SES PLUS BELLES PHOTOS GRÂCE À INSTAGRAM Langres a été mis à jour le 2025-09-23 par Antenne du Pays de Langres