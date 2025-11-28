ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE COMMENT DIFFUSER SES PLUS BELLES PHOTOS GRÂCE À INSTAGRAM Langres
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Gratuit
Début : 2025-11-28
2025-11-28
Tout public
Découvrez comment partager vos plus beaux clichés sur Instagram et attirer l’œil avec un profil soigné. Un atelier simple et ludique pour débuter sur ce réseau incontournable.
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
