Atelier d’initiation au numérique : Comment diffuser ses plus belles photos grâce à Instagram Médiathèque Marcel Arland Langres
Atelier d’initiation au numérique : Comment diffuser ses plus belles photos grâce à Instagram Médiathèque Marcel Arland Langres vendredi 28 novembre 2025.
Atelier d’initiation au numérique : Comment diffuser ses plus belles photos grâce à Instagram Vendredi 28 novembre, 14h00 Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne
Entrée libre, sur inscription, Tout public dont seniors
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-28T14:00:00 – 2025-11-28T16:00:00
Fin : 2025-11-28T14:00:00 – 2025-11-28T16:00:00
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 63 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.arland@langres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-langres.fr »}]
Découvrez comment partager vos plus beaux clichés sur Instagram et attirer l’œil avec un profil soigné. Un atelier simple et ludique pour débuter sur ce réseau incontournable. Atelier Informatique