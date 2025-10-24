ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE COMMENT GÉRER SES DOSSIERS ET ALLÉGER SON ORDINATEUR Langres
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
2025-10-24
Apprenez à créer un dossier, à le renommer, le positionner pour pouvoir le retrouver plus facilement (ainsi que les autres documents). Découvrez comment gérer vos dossiers, faire du glisser / déposer, transférer les fichiers d’un dossier à un autre.
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
