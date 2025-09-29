ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UN VISUEL DE NOËL, PÊLE-MÊLE DE PHOTOS POUR LES FÊTES Langres

ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UN VISUEL DE NOËL, PÊLE-MÊLE DE PHOTOS POUR LES FÊTES

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Grâce à l’utilisation de CANVA, réalisez une jolie composition photo pour les fêtes ! Un atelier créatif pour concevoir un souvenir personnalisé à offrir ou à partager.

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52

Tout public dont seniors

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

