Atelier d’initiation au numérique : Créer un visuel de Noël, pêle-mêle de photos pour les fêtes Médiathèque Marcel Arland Langres

Atelier d’initiation au numérique : Créer un visuel de Noël, pêle-mêle de photos pour les fêtes Vendredi 19 décembre, 14h00 Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne

Entrée libre, sur inscription, Tout public dont seniors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T14:00:00 – 2025-12-19T16:00:00

Fin : 2025-12-19T14:00:00 – 2025-12-19T16:00:00

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52

Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 63 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.arland@langres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-langres.fr »}]

Grâce à l’utilisation de CANVA, réalisez une jolie composition photo pour les fêtes ! Un atelier créatif pour concevoir un souvenir personnalisé à offrir ou à partager. Atelier Informatique