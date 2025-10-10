ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UNE VISIO AVEC TEAMS Langres

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Apprenez à organiser et animer des réunions en visioconférence avec Zoom ou Teams. Découvrez comment rejoindre et gérer des visios efficaces, tout en maîtrisant les fonctionnalités clés pour une communication fluide, Idéal pour échanger avec plusieurs à distance.

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

L’événement ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UNE VISIO AVEC TEAMS Langres a été mis à jour le 2025-09-07 par Antenne du Pays de Langres