ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UNE VISIO AVEC TEAMS Langres
ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UNE VISIO AVEC TEAMS Langres vendredi 10 octobre 2025.
ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UNE VISIO AVEC TEAMS
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Tout public
Apprenez à organiser et animer des réunions en visioconférence avec Zoom ou Teams. Découvrez comment rejoindre et gérer des visios efficaces, tout en maîtrisant les fonctionnalités clés pour une communication fluide, Idéal pour échanger avec plusieurs à distance.
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Gratuit .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE CRÉER UNE VISIO AVEC TEAMS Langres a été mis à jour le 2025-09-07 par Antenne du Pays de Langres