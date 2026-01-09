Atelier d’initiation au numérique Écouter de la musique en ligne Langres
Atelier d’initiation au numérique Écouter de la musique en ligne
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Tout public
Plongez dans l’univers de la musique en ligne avec des plateformes comme YouTube, Spotify ou Deezer créez vos playlists, explorez des millions de titres et redécouvrez vos artistes préférés. Apprenez à naviguer entre les titres gratuits et les abonnements premium pour choisir ce qui vous convient. Découvrez aussi les podcasts, ces émissions audio à écouter où vous voulez, quand vous voulez histoires, débats, documentaires… Une nouvelle façon de s’informer, de se divertir ou d’apprendre, simplement en un clic.
Tout public dont seniors
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
