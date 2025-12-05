ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE ENVIE DE DÉVELOPPER UN BLOG ? COMMENT FAIRE ? Langres
ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE ENVIE DE DÉVELOPPER UN BLOG ? COMMENT FAIRE ?
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Entrée libre
Vous avez des idées, des passions à partager ? Apprenez à créer facilement votre propre blog, étape par étape, même sans connaissance technique !
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
sur inscription .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
