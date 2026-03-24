Atelier d’initiation au numérique Langres
Atelier d’initiation au numérique Langres vendredi 3 avril 2026.
Atelier d’initiation au numérique
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10
Tout public
Une manière de découvrir pas à pas, de façon décontractée, les bases de l’informatique, en compagnie d’un conseiller numérique formé à la pédagogie. Pour que l’informatique et le continent Internet deviennent un plaisir et non plus une angoisse ! Chaque séance explore un thème différent: voir le site Internet des médiathèques (mediatheques-langres.fr)
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Sur inscription .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Atelier d’initiation au numérique Langres a été mis à jour le 2026-03-20 par Antenne du Pays de Langres
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