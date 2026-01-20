Atelier d’initiation au numérique s’informer en ligne Langres

Atelier d’initiation au numérique s’informer en ligne

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tout public

Naviguez dans l’océan de l’information en ligne avec confiance découvrez les sites des grandes radios, télévisions et journaux, et apprenez à distinguer les sources fiables. Gratuit ou payant ? Nous vous aidons à comprendre les différences et à choisir les formules adaptées à vos besoins. Apprenez aussi à repérer les fake news et à croiser les informations pour vous forger une opinion éclairée. Une clé pour rester informé, sans se perdre ni se laisser influencer.

Tout public dont seniors

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

