Atelier d’initiation au numérique s’informer en ligne Langres

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tout public
Naviguez dans l’océan de l’information en ligne avec confiance découvrez les sites des grandes radios, télévisions et journaux, et apprenez à distinguer les sources fiables. Gratuit ou payant ? Nous vous aidons à comprendre les différences et à choisir les formules adaptées à vos besoins. Apprenez aussi à repérer les fake news et à croiser les informations pour vous forger une opinion éclairée. Une clé pour rester informé, sans se perdre ni se laisser influencer.
Tout public dont seniors
Avec le soutien de la Conférence des Financeurs du CD52
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
