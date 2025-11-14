ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE WORD CRÉATION D’UN TABLEAU, CRÉATION D’UN COURRIER TYPE Langres
ATELIER D’INITIATION AU NUMÉRIQUE WORD CRÉATION D’UN TABLEAU, CRÉATION D’UN COURRIER TYPE
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tout public
Découvrez les fonctionnalités essentielles de Word pour créer des tableaux organisés et des courriers-types. Apprenez à structurer vos données et à personnaliser vos documents pour une communication claire et efficace. Idéal pour gagner en productivité au quotidien !
Avec le soutien de la Conférence des financeurs du CD 52
Tout public dont seniors
Sur inscription .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
