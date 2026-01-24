Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte Châteauneuf
Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte Châteauneuf jeudi 19 février 2026.
Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Un atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia
dell’arte, pour les 18/25 ans.
Durée 3 h d’atelier et une pause de 15 minutes. .
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte
L’événement Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais