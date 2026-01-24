Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte Châteauneuf

Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte Châteauneuf jeudi 19 février 2026.

Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

2026-02-19

Un atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia
dell’arte, pour les 18/25 ans.
Durée 3 h d’atelier et une pause de 15 minutes.   .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lamarmite.plouf@gmail.com

