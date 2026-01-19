Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:15:00

Date(s) :

2026-02-20

L’atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia

dell’arte pour les jeunes de 12 à 18 ans est prévue le

vendredi 20 février de 14h à 17h15 (3 h d’atelier et une pause de 15

minutes). .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte

L’événement Atelier d’initiation au personnages et masques de la commedia dell’arte Châteauneuf a été mis à jour le 2026-01-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais