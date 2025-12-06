Atelier d’initiation au sampling avec le collectif Loop Sessions – Cycle Miles Davis Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Atelier d’initiation au sampling avec le collectif Loop Sessions – Cycle Miles Davis Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris samedi 6 décembre 2025.

Venez découvrir les collections de vinyles de la MMP et travailler autour de samples de la musique de Miles Davis pour créer de nouveaux morceaux !

Cet atelier est ouvert à 10 personnes à partir de 14 ans et accessible sur inscription à l’adresse mmp@paris.fr

La journée du 6 décembre sera entièrement consacrée au beatmaking partant de la la musique de Miles Davis avec une écoute collective et un concert à partir de 19h.

Loop Sessions Paris est un collectif qui organise des événements autour de

la composition musicale POUR les artistes du beatmaking. L’objectif est de

mettre en lumière ces artistes à travers un concept simple : 1

vinyle à sampler, 4h pour faire une prod et une session d’écoute sur scène. Autour

de ça, Loop Session construit une programmation variée avec des concerts d’artistes

émergents, des ateliers d’initiation, des talks, des expositions etc…

toujours dans le but de démocratiser la pratique de la MAO (musique assistée

par ordinateur) et de proposer au public un événement à son image.

Loop Sessions Paris / Lien Instagram

Dans le cadre du cycle Miles Davis présenté à la Médiathèque musicale de Paris -Christiane Eda-Pierre de novembre 2025 à avril 2026, le collectif Loop Sessions vous invite à vous plonger dans la musique de Miles lors d’un atelier sampling !

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit

Sur inscription à mmp@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/