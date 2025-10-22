Atelier d’initiation au soufflage de verre Floriane Tourrilhes, Souffleuse de Verre Boivre-la-Vallée

Atelier d’initiation au soufflage de verre Floriane Tourrilhes, Souffleuse de Verre Boivre-la-Vallée mercredi 22 octobre 2025.

Floriane Tourrilhes, Souffleuse de Verre 7 Rue de l’Église Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

En immersion totale, vous participerez à un atelier d’initiation de réalisation d’une goutte en verre. Venez découvrir les différentes techniques de fabrication du verre (verre soufflé et verre filé). Unique en Haut-Poitou !

Floriane Tourrilhes, Souffleuse de Verre 7 Rue de l’Église Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Atelier d’initiation au soufflage de verre

In total immersion, you’ll take part in an introductory workshop to create a glass drop. Come and discover the different glassmaking techniques (blown and spun glass). Unique in Haut-Poitou!

German : Atelier d’initiation au soufflage de verre

Sie tauchen in die Welt des Glases ein und nehmen an einem Einführungsworkshop zur Herstellung eines Glastropfens teil. Entdecken Sie die verschiedenen Techniken der Glasherstellung (geblasenes Glas und gesponnenes Glas). Einzigartig in Haut-Poitou!

Italiano :

In un’immersione totale, parteciperete a un laboratorio introduttivo per creare una goccia di vetro. Venite a scoprire le diverse tecniche di lavorazione del vetro (vetro soffiato e vetro filato). Unico nell’Haut-Poitou!

Espanol : Atelier d’initiation au soufflage de verre

En inmersión total, participará en un taller de iniciación a la creación de una gota de vidrio. Venga a descubrir las diferentes técnicas de fabricación del vidrio (soplado e hilado). ¡Único en el Haut-Poitou!

L’événement Atelier d’initiation au soufflage de verre Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou