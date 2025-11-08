Atelier d’initiation au Tango argentin par Céline Tiberghien Médiathèque James Baldwin Paris

Atelier d’initiation au Tango argentin par Céline Tiberghien Médiathèque James Baldwin Paris samedi 8 novembre 2025.

Cet atelier vous permettra de découvrir le tango argentin. Mais aussi de découvrir en quoi il se fait l’écho de notre quotidien, pourquoi il nous révèle à nous-même et aux autres, en quoi la dynamique Queer est bien plus inclusive que le tango dit « traditionnel », et comment la pratique et les codes de cette danse sont d’extraordinaires outils pour mieux vivre ensemble.

Au delà du plaisir de la danse et du mouvement, le tango initie un chemin parfait vers une connaissance approfondie de soi-même et de son rapport à l’autre. La recherche de la connexion, le travail de l’axe, l’ancrage, la légèreté et la capacité d’exprimer son être tout entier sont au cœur de l’intérêt que Céline porte à cette danse. Sa transmission est fortement influencée par ces révélateurs, mais aussi par les individus qui la pratique. Il semble qu’il existe autant de tangos qu’il y a de danseuses et danseurs de tango…

Cet atelier s’adresse : aux personnes débutantes ; à celles et ceux qui souhaitent réviser les bases ; à celles, plus expérimentées et curieuses. Vous serez amené·es à pratiquer les deux rôles et à changer de partenaires. Si vous souhaitez rester avec la même personne, merci de vous inscrire en Duo.

Durée : 2 heures. Il est demandé d’arriver en début de cours pour pouvoir participer.

Céline Tiberghien 6 DATES CLÉS Depuis 2024 – Fondatrice et coordinatrice du Collectif Las Malevas, Paris.

Depuis 2013 – Directrice de la structure Echos Tango

2016 à 2019 – Fondatrice et coordinatrice du Collectif Queer Tangolibero

2016 à 2019 – Danseuse interprète et chorégraphe du Duo Tango et Burlesque Edith & Marcelle

2015 à 2016 – Co·organisatrice du festival de tango queer international La Vie en Rose

2010 à 2012 – Co·fondatrice et professeure du Tango Queer à Paris aux côtés de Miranda Lindelow https://www.echos-tango.com/tango-argentin/

Cet atelier, qui suivra la projection du film « Queer Tango », permettra de s’initier durant deux heures au tango argentin avec la danseuse Céline Tiberghien.

Le samedi 08 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

gratuit

Nombre de places limitées.

Réservation par téléphone ou mail.

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/