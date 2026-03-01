Atelier d’initiation au théâtre d’impro Médiathèque de Fontcouverte Fontcouverte

Atelier d’initiation au théâtre d’impro

Médiathèque de Fontcouverte 13 route du Bourg Fontcouverte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

En compagnie d’Arnaud Brossard, coach d’impro, venez vous initier au théâtre d’improvisation. Découverte des bases de l’impro, exercices et outils de jeu… Laissez-vous guider et explorez, en vous amusant, votre créativité.

.

Médiathèque de Fontcouverte 13 route du Bourg Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 79 69 mediatheque@fontcouverte17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join improv coach Arnaud Brossard for an introduction to improvisational theater. Discover the basics of improv, play exercises and tools… Let us guide you as you have fun exploring your creativity.

L’événement Atelier d’initiation au théâtre d’impro Fontcouverte a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge