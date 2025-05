Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation – place Gramont Hagetmau, 23 mai 2025 18:00, Hagetmau.

Organisé par l’Amicale laïque dans le cadre de la programmation de la Semaine Culturelle de Hagetmau.

Adolescents de 10 à 16 ans | Sur inscription

place Gramont Médiathèque d’Hagetmau

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 39 80

English : Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation

Organized by the Amicale laïque as part of the Hagetmau Cultural Week program.

Adolescents aged 10 to 16 | Registration required

German : Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation

Organisiert von der Amicale laïque im Rahmen des Programms der Kulturwoche von Hagetmau.

Jugendliche von 10 bis 16 Jahren | Auf Anmeldung

Italiano :

Organizzato dall’Amicale laïque nell’ambito del programma della Settimana culturale di Hagetmau.

Adolescenti dai 10 ai 16 anni | Iscrizione obbligatoria

Espanol : Atelier d’initiation au théâtre d’improvisation

Organizado por la Amicale laïque dentro del programa de la Semana Cultural de Hagetmau.

Adolescentes de 10 a 16 años | Inscripción obligatoria

