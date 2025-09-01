Atelier d’initiation au tournage Argiles Céramique Café Biscarrosse

Atelier d’initiation au tournage Argiles Céramique Café Biscarrosse lundi 1 septembre 2025.

Atelier d’initiation au tournage

Argiles Céramique Café 162 route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : – – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2025-12-22 2025-12-29

Initiez-vous à l’art du tournage au Céramique Café Argiles !

Envie de mettre les mains dans l’argile et de découvrir le plaisir de façonner une pièce au tour de potier ? Notre atelier d’initiation au tournage est fait pour vous !

Accessible aux novices et aux curieux, cet atelier vous permet d’explorer cette technique fascinante et de ressentir la magie de la terre qui prend forme sous vos doigts.

Un accompagnement sur mesure

Pendant 2h30, vous serez guidé(e) pas à pas par Lydia, céramiste professionnelle et passionnée, qui vous accompagnera individuellement dans chaque étape du processus

Préparation de la terre

Centrage sur le tour

Perçage et montée des parois

✨ Affinage et finitions .

Argiles Céramique Café 162 route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 33 86 65

