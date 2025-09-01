Atelier d’initiation au tournage Argiles Céramique Café Biscarrosse
Atelier d’initiation au tournage Argiles Céramique Café Biscarrosse lundi 1 septembre 2025.
Atelier d’initiation au tournage
Argiles Céramique Café 162 route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : – – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15 2025-09-22 2025-09-29 2025-10-06 2025-10-13 2025-10-20 2025-10-27 2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2025-12-22 2025-12-29
Initiez-vous à l’art du tournage au Céramique Café Argiles !
Envie de mettre les mains dans l’argile et de découvrir le plaisir de façonner une pièce au tour de potier ? Notre atelier d’initiation au tournage est fait pour vous !
Accessible aux novices et aux curieux, cet atelier vous permet d’explorer cette technique fascinante et de ressentir la magie de la terre qui prend forme sous vos doigts.
Un accompagnement sur mesure
Pendant 2h30, vous serez guidé(e) pas à pas par Lydia, céramiste professionnelle et passionnée, qui vous accompagnera individuellement dans chaque étape du processus
Préparation de la terre
Centrage sur le tour
Perçage et montée des parois
✨ Affinage et finitions .
Argiles Céramique Café 162 route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 33 86 65
