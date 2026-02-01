Atelier d’initiation au Travail Qui Relie Académie du Climat Paris

Paroles d’urgence climatique non suivies d’actions à la hauteur, sixième extinction de masse, pollutions continues, clivages sociétaux, conflits armés, culture de domination et d’oppression… Face aux crises écologiques et sociales qui nous interpellent au quotidien et dans nombre d’aspects de nos vies, l’éco-anxiété est l’un de ces ressentis qui vient se glisser et perturber nos émotions.

Que faire des émotions, angoisse, peur, colère et apathie liées à un constat courageux ?

Comment continuer de créer un monde vivable et désirable sans détourner les yeux de ce qui ne va pas ?

Quelle place pour la légèreté et la joie ?



Le processus du Travail qui relie de l’écophilosophe états-unienne Joanna Macy, est une dynamique en groupe pour prendre conscience, expérimenter des temps de reliance, verbaliser nos émotions et se mettre en action. Elle est particulièrement adaptée pour prendre en charge notre éco-anxiété afin de la composter et de la transformer en une énergie d’action singulière individuelle et collective. L’une des invitations est de cesser d’exploiter le vivant pour se mettre joyeusement “au service du vivant”. De là naît de la gratitude, du soutien mutuel et l’empuissancement de soi et de nos responsabilités.

Cette soirée sera l’occasion d’expérimenter sur un format court le processus des 4 étapes de la spirale du Travail Qui Relie : ressentir la reconnaissance pour la chance d’être en vie, accueillir nos souffrances pour le monde, changer de perspective et se mettre en mouvement.



Il est ouvert aux personnes qui souhaitent découvrir cette pratique d’écopsychologie, ainsi qu’aux personnes qui ont déjà vécu des expériences de Travail Qui Relie et qui souhaitent le revivre le temps d’une soirée.

• L’accueil se fera à partir de 18h15 pour un démarrage d’atelier à 18h30.

Intervenant.es– Michael Jasmin : Facilitateur du Travail Qui Relie, artiste & chercheur engagé dans les pédagogies “tête-cœur-corps”, au travers de pratiques sensibles et de la danse.– Laura Brav : Facilitatrice de Travail qui Relie et autres pratiques de Transition Intérieure, formatrice en prévention et gestion de conflits.Contact & infos : magicien2laterre@protonmail.com

Cataliz est une plateforme d’orientation basée à l’Académie du Climat visant à lever les freins entre conscience écologique et action. Soin, ressources ou action, le but est d’accompagner pas à pas dans le parcours d’engagement auprès de chacun.e !

Le mercredi 11 février 2026

de 18h30 à 21h30

gratuit Public adultes. Jusqu’à 2 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

