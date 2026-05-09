ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir
samedi 3 octobre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS
7 Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 140 – 140 – 140
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31
Faites vos premiers pas dans l’univers du tufting aux côtés de Julien.
Artiste pluridisciplinaire, il se joue des codes et explore les couleurs, les
matières et les textures à travers de nouvelles idées créatives.
Il vous accompagnera pas à pas pour …
.
7 Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 27 31 35
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English :
Take your first steps into the world of tufting alongside Julien.
A multidisciplinary artist, he plays with conventions and explores colors,
materials, and textures through new creative ideas.
He’ll guide you step by step to…
L’événement ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI ASPRES-THUIR
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