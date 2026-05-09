Informations pratiques

Thuir

ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS

7 Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 140 – 140 – 140

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31

Faites vos premiers pas dans l’univers du tufting aux côtés de Julien.

Artiste pluridisciplinaire, il se joue des codes et explore les couleurs, les

matières et les textures à travers de nouvelles idées créatives.

Il vous accompagnera pas à pas pour …

.

7 Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 27 31 35

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English :

Take your first steps into the world of tufting alongside Julien.

A multidisciplinary artist, he plays with conventions and explores colors,

materials, and textures through new creative ideas.

He’ll guide you step by step to…

L’événement ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI ASPRES-THUIR