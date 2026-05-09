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ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir

samedi 3 octobre 2026 · Thuir

ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
7 Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
140 140 140 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Thuir

ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS

7 Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 140 – 140 – 140

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31

Faites vos premiers pas dans l’univers du tufting aux côtés de Julien.
Artiste pluridisciplinaire, il se joue des codes et explore les couleurs, les
matières et les textures à travers de nouvelles idées créatives.
Il vous accompagnera pas à pas pour …
  .

7 Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 63 27 31 35 

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English :

Take your first steps into the world of tufting alongside Julien.
A multidisciplinary artist, he plays with conventions and explores colors,
materials, and textures through new creative ideas.
He’ll guide you step by step to…

L’événement ATELIER D’INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI ASPRES-THUIR

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