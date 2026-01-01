Atelier d’initiation au vitrail aux Greniers de Vineuil

Les Greniers de Vineuil Vineuil Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06

Atelier d’initiation au vitrail aux Greniers de Vineuil !

Les cours de vitrail reprennent à l’atelier Osmöse aux Ateliers de Vineuil. Que vous soyez débutant·e curieux·se ou déjà passionné·e par le travail du verre, ces ateliers sont l’occasion de découvrir ou d’approfondir un savoir-faire artisanal unique, dans une ambiance créative et conviviale. Un samedi par mois, tout au long de l’année.

– Cours accessibles à partir de 18 ans.- Le matériel est fourni pour le premier cours. Pour la suite, chaque élève acquiert son propre matériel et sa matière première (conseils et adresses fournis). .

Les Greniers de Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 88 41 88 01 greniersdevineuil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introductory stained glass workshop at Greniers de Vineuil!

L’événement Atelier d’initiation au vitrail aux Greniers de Vineuil Vineuil a été mis à jour le 2025-10-08 par ADT41