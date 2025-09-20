Atelier d’Initiation au Zellige : Plongez dans un Héritage Artisanal Millénaire Grande Mosquée Mohammed VI Saint-Étienne

La participation à l’atelier est gratuite — accessible aux participants âgés de 16 ans et plus —Inscription en ligne obligatoire à l’aide de ce lien : https://forms.gle/An3XVgQSz4juRuVP8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez l’Art du Zellige : Un Voyage au Cœur du Patrimoine Marocain

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne vous invite à explorer l’art fascinant du Zellige, une mosaïque marocaine millénaire. En plus des visites guidées, participez à un atelier exclusif où vous découvrirez les secrets de fabrication de ces pièces uniques aux motifs géométriques et colorés, façonnées à la main avec une précision exceptionnelle.

Participez à un Atelier Inoubliable

Rejoignez-nous pour un atelier immersif et créez votre propre œuvre en Zellige. Repartez avec une pièce unique, souvenir de cette expérience inoubliable. Cet atelier est une occasion rare de découvrir un savoir-faire traditionnel qui a traversé les siècles et les cultures.

Informations Pratiques

Durée de l’atelier : 1h30min

Âge minimum : 16 ans

Tarif : gratuit

Inscription en ligne obligatoire : pour garantir votre participation à cet atelier, une inscription préalable est indispensable. Réservez votre place dès maintenant en remplissant notre formulaire d’inscription en ligne accessible à l’aide de ce lien :

https://forms.gle/HEWH5ZBq9KZf1xGe9

Ne manquez pas cette chance de découvrir un art ancestral et de contribuer à la préservation de ce patrimoine culturel. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble les Journées Européennes du Patrimoine.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/An3XVgQSz4juRuVP8 »}] [{« link »: « https://forms.gle/HEWH5ZBq9KZf1xGe9 »}] La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

©lagmse