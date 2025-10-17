Atelier d’initiation aux accords vin et chocolat en partenariat avec la Chocolaterie Mathieu TABORCIA Château de Calavon Lambesc

Atelier d’initiation aux accords vin et chocolat en partenariat avec la Chocolaterie Mathieu TABORCIA Château de Calavon Lambesc vendredi 17 octobre 2025.

Atelier d’initiation aux accords vin et chocolat en partenariat avec la Chocolaterie Mathieu TABORCIA

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 10h45 à 11h45 et de 16h45 à 17h45. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-17

A l’occasion de l’édition 2025 de Vignobles en Scène, le Château de Calavon vous propose une initiation aux accords entre les chocolats d’exception de la Chocolaterie Mathieu TABORCIA et les vins* prestigieux vinifiés par les domaines Famille Audibert.

Dans le cadre de Vignobles en Scène, une offre promotionnelle exclusive vous est proposée !

Une place achetée = une place offerte, soit 50€ pour 2 personnes ! Attention, les places sont très limitées, alors pensez à réserver vite si vous voulez profiter de cette offre.



Le Château de Calavon vous invite à une expérience œnotouristique inédite où se marient vins prestigieux et chocolats d’exception. Cette rencontre entre héritage viticole et délices gustatifs se déroule dans le cadre familial chargé d’histoire et d’authenticité d’un relais de poste du XVIIème siècle transformé en chai de vinification.

Les vins biologiques du domaine, sélectionnés avec soin, sont assortis à une gamme de chocolats 100 % origine (Brésil, Vietnam, Colombie, etc…), conçus par Mathieu TABORCIA, artisan pâtissier, chocolatier et torréfacteur. Découvrez cette fusion lors d’une dégustation dans notre chai de vinification du XVIIe siècle, pour une exploration sensorielle guidée.



Deux créneaux sont proposés 10h45 et 16h45, durée approximative +/-1h. Limité à 8 personnes/atelier.



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37

English :

On the occasion of the 2025 edition of Vignobles en Scène, Château de Calavon offers you an initiation to pairing the exceptional chocolates of Chocolaterie Mathieu TABORCIA with the prestigious wines* produced by the Famille Audibert estates.

German :

Anlässlich der Ausgabe 2025 von Vignobles en Scène bietet Ihnen das Château de Calavon eine Einführung in die Harmonie zwischen den außergewöhnlichen Schokoladen der Chocolaterie Mathieu TABORCIA und den prestigeträchtigen Weinen*, die von den Weingütern Famille Audibert vinifiziert werden.

Italiano :

In occasione dell’edizione 2025 di Vignobles en Scène, Château de Calavon propone un’introduzione all’abbinamento degli eccezionali cioccolatini della Chocolaterie Mathieu TABORCIA con i prestigiosi vini* prodotti dalle tenute della Famille Audibert.

Espanol :

Coincidiendo con la edición 2025 de Vignobles en Scène, el Château de Calavon propone una iniciación al maridaje de los excepcionales chocolates de la Chocolatería Mathieu TABORCIA con los prestigiosos vinos* producidos por las fincas de la Famille Audibert.

L’événement Atelier d’initiation aux accords vin et chocolat en partenariat avec la Chocolaterie Mathieu TABORCIA Lambesc a été mis à jour le 2025-09-22 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc