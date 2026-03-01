Atelier d’initiation aux danses irlandaises et soirée Irlandaise Salle Polyvalente Mellac
Salle Polyvalente Cité d’Irlande Mellac Finistère
Début : 2026-03-07 15:00:00
Atelier d’initiation aux danses irlandaises et repas convivial autour d’un bœuf à la bière. Possibilité de plats à emporter.
Atelier 5,00 €, repas à emporter 12,00 €, repas sur place 17,00 €, formule atelier et repas 19,00 €
Sur réservation. .
Salle Polyvalente Cité d’Irlande Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 80 59 76 28
