Atelier d’Initiation Crochet Espace Créateurs Créaromans Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier d’Initiation Crochet

Espace Créateurs Créaromans 7 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Matériel inclus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Venez apprendre les bases du Crochet, avec Corinne des Ateliers de Lona, qui vous permettront par la suite de nombreuses réalisations personnelles au gré de vos inspirations.

Nous réaliserons ensemble une jolie lingette/lavette lavable et éco-responsable.

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Espace Créateurs Créaromans 7 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 03 82 00 creations.lona@gmail.com

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English :

Come and learn the basics of crochet, with Corinne from Les Ateliers de Lona, which will then enable you to make many personal creations according to your inspiration.

Together, we’ll make a pretty, washable, eco-responsible wipe.

L’événement Atelier d’Initiation Crochet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-02-24 par Valence Romans Tourisme