Atelier d’Initiation Crochet Espace Créateurs Créaromans Romans-sur-Isère
Atelier d’Initiation Crochet Espace Créateurs Créaromans Romans-sur-Isère dimanche 12 avril 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier d’Initiation Crochet
Espace Créateurs Créaromans 7 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Matériel inclus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez apprendre les bases du Crochet, avec Corinne des Ateliers de Lona, qui vous permettront par la suite de nombreuses réalisations personnelles au gré de vos inspirations.
Nous réaliserons ensemble une jolie lingette/lavette lavable et éco-responsable.
.
Espace Créateurs Créaromans 7 rue Mathieu de la Drôme Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 03 82 00 creations.lona@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn the basics of crochet, with Corinne from Les Ateliers de Lona, which will then enable you to make many personal creations according to your inspiration.
Together, we’ll make a pretty, washable, eco-responsible wipe.
L’événement Atelier d’Initiation Crochet Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-02-24 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Portes ouvertes de L’Elixir des Couleurs #7 Journées Européennes des Métiers d’Art L’Elixir des Couleurs Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Visite-démonstrations Histoire, plissage, coupe et montage d’un éventail #6 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Appâts d’Anges Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Portes ouvertes de l’atelier Maison Ticha couture #5 Journée Européennes des Métiers d’Art Maison Ticha Couture Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Rencontre avec Raphaël Vincent, Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Trouvailles Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Portes ouvertes de Claire Sarma Créations #8 Journées Européennes des Métiers d’Art Claire Sarma Créations Romans-sur-Isère 7 avril 2026