Atelier d’initiation De la courge à la lanterne Lièpvre

Atelier d’initiation De la courge à la lanterne

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Créez votre propre monstre de courge et laissez la magie d’Halloween opérer à la Ferme d’Argentin !

Transformez une simple courge en un monstre effrayant !

Après avoir découvert différentes variétés de courges, ainsi que leur histoire, les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se munir de couteaux et de cuillères, afin de tailler, évider, découper des courges, en laissant libre cours à son imagination, pour créer des lanternes originales ou effrayantes. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

English :

Create your own squash monster and let the Halloween magic happen at Ferme d’Argentin!

German :

Kreiere dein eigenes Kürbismonster und lass den Halloween-Zauber auf der Ferme d’Argentin wirken!

Italiano :

Create il vostro mostro di zucca e lasciate che la magia di Halloween si compia alla Ferme d’Argentin!

Espanol :

Crea tu propio monstruo de calabaza y déjate llevar por la magia de Halloween en la Ferme d’Argentin

