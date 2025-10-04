Atelier d’initiation et de découverte du dessin naturaliste par Elsa Bugot 4-8ans Médiathèque François-Mitterrand Saintes

Atelier d’initiation et de découverte du dessin naturaliste par Elsa Bugot 4-8ans Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque François-Mitterrand Charente-Maritime

Pour les 4 à 8 ans

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:45:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:45:00

Venez observer et dessiner la faune et la flore avec Elsa Bugot, illustratrice naturaliste scientifique.

Un atelier pour s’initier au dessin à l’aquarelle en lien avec l’exposition de dessins de l’artiste.

Atelier pour les 4-8 ans- Durée 1h15

Gratuit. Réservation obligatoire : 05.46.98.23.84

