Atelier d’initiation TEINTURE SHIBORI et INDIGO Rue de Plombart Cadaujac

Réalisez une tenture/Chemin de table en bleu indigo (ou un foulard en soie) aux motifs shibori, Vous serez guidé pour réaliser le motif Hotaru Shibori ( Luciole en japonais) ou autres motifs crée par broderie.

– Découverte de l’indigo

– Montage d’une cuve

– Création de motifs

– Teinture d’une pièce

Cet atelier est proposé par Kasia Raulin-Woznica, artisane d’art et fondatrice de Couleurs Rivage .

