Atelier d’initiation TEINTURE SHIBORI et INDIGO Rue de Plombart Cadaujac

Atelier d’initiation TEINTURE SHIBORI et INDIGO
Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac Gironde
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Réalisez une tenture/Chemin de table en bleu indigo (ou un foulard en soie) aux motifs shibori, Vous serez guidé pour réaliser le motif Hotaru Shibori ( Luciole en japonais) ou autres motifs crée par broderie.
– Découverte de l’indigo
– Montage d’une cuve
– Création de motifs
– Teinture d’une pièce
Cet atelier est proposé par Kasia Raulin-Woznica, artisane d’art et fondatrice de Couleurs Rivage .
Rue de Plombart Le Pré Charmant Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 83 09 38 leprecharmant@gmail.com
