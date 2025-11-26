Atelier d’Initiation Théâtre Personne N’Est Ensemble Sauf Moi Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

Normal, vous avez dit normal ?

À chacun son talon d’Achille ou son épée de Damoclès. Aldric, Oussama, Clarisse et Léa sortent tout juste de l’adolescence,

avec pour point commun un handicap invisible. Dans un décor d’agora immaculé, ils et elles partagent avec sincérité et humour leur quotidien, leurs rêves, leurs différences. Un spectacle empreint d’optimisme et de tolérance, qui nous invite à faire exploser nos carcans !

Atelier aux personnes détentrices d’un billet pour le spectacle « Personne N’Est Ensemble Sauf Moi « . Sur Inscription. .

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

