Atelier d’inititaion Danse avec la Cie Système B – Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes, 6 juin 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

La Compagnie Système B propose des créations artistiques aux couleurs du monde et des projets culturels de territoire.Résidente durant une semaine à la Maison de Quartier Madeleine Champs de Mars, elle profite d’ouvrir les portes aux habitant.e.s du Quartier pour paratge une initiation de danse.

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes 44000