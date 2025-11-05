Atelier d’inititation au dessin naturaliste au pastel Maison de Garonne Boé

Atelier d’inititation au dessin naturaliste au pastel

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12

La Maison de Garonne vous propose de venir vous initier au dessin naturaliste à travers la technique du pastel sec. Une invitation à observer un animal ou une plante à travers le nuancier de ses couleurs et les jeux de lumière.

La Maison de Garonne vous propose de venir vous initier au dessin naturaliste à travers la technique du pastel sec. Une invitation à observer un animal ou une plante à travers le nuancier de ses couleurs et les jeux de lumière puis à le reproduire sur papier sous forme d’esquisse avant d’appliquer la couleur. À vos crayons pour des dessins plus vrais que nature !

La réservation n’est pas obligatoire pour l’ensemble des ateliers, vous pouvez ne participer qu’à un seul des deux ateliers si vous le souhaitez. Les novices sont les bienvenus ! .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Atelier d’inititation au dessin naturaliste au pastel

La Maison de Garonne invites you to learn the art of naturalistic drawing using the dry pastel technique. An invitation to observe an animal or a plant through the nuance of its colors and the play of light.

German : Atelier d’inititation au dessin naturaliste au pastel

Das Maison de Garonne bietet Ihnen eine Einführung in die naturalistische Zeichnung mithilfe der Technik des trockenen Pastells. Eine Einladung, ein Tier oder eine Pflanze durch die Farbpalette und das Spiel des Lichts zu beobachten.

Italiano :

La Maison de Garonne vi invita a cimentarvi nel disegno della natura con la tecnica del pastello secco. Un invito a osservare un animale o una pianta attraverso le sfumature dei suoi colori e i giochi di luce.

Espanol : Atelier d’inititation au dessin naturaliste au pastel

La Maison de Garonne le invita a probar el dibujo de la naturaleza con la técnica del pastel seco. Una invitación a observar un animal o una planta a través del matiz de sus colores y el juego de la luz.

L’événement Atelier d’inititation au dessin naturaliste au pastel Boé a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Destination Agen