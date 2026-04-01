Atelier dinosaures au Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Atelier dinosaures au Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 16:15:00

fin : 2026-04-16 17:15:00

Date(s) :

2026-04-16

Les petits paléontologues de 7 à 11 ans, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des dinosaures !

Dans cet atelier créatif et scientifique, les enfants vont

Découvrir des informations surprenantes sur les dinosaures ??

Concevoir leur carte en 3D avec des découpes, collages et superpositions

Explorer la paléontologie de façon ludique et pratique.

Un atelier créatif, amusant et éducatif, parfait pour stimuler l’imagination et la curiosité des jeunes aventuriers !

Deux créneaux au choix

– 14h45 15h45,

– 16h15 17h15.

Réservation indispensable pour partir à la découverte du monde préhistorique ! .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier dinosaures au Planétarium Ludiver

L’événement Atelier dinosaures au Planétarium Ludiver La Hague a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cotentin La Hague