Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma, Cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France

Informations pratiques

Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma Samedi 19 septembre, 14h45 Cinéma Jacques Tati Seine-et-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

L’association Braquage vous propose de participer à un atelier d’interventions sur pellicule. Au cours de cette activité, venez participer à la création d’un film collectif en expérimentant le dessin et le grattage sur une bande de pellicule. Vous concevrez ainsi le fond, le rythme, et les couleurs du film, qui sera ensuite projeté avec un projecteur pour pellicule 16mm ! Atelier sur réservation – jauge de 20 personnes, tout public, enfants accompagnés possible (plutôt à partir de 6 ans). L’atelier sera suivi de la restitution des pellicules et d’un court métrage en 16mm de la collection Lightcone.

Cinéma Jacques Tati 29 bis avenue du Général de Gaulle, 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-et-Marne Île-de-France 01 48 61 87 55 https://www.cinemajacquestati.fr/accueil-479.html Le cinéma Jacques Tati, classé Art et Essai, propose trois salles au nom de films du célèbre réalisateur : Jour de fête (266 places), Playtime (162 places) et Parade (80 places). Dans celles-ci il est possible de découvrir des films d’actualité, du patrimoine, des versions originales ou françaises, du muet, du parlant, de la couleur, du noir et blanc, des films de tous les horizons géographiques et de divers genres cinématographiques, des ciné-concerts, des rencontres, des ateliers, des festivals. 29 bis avenue du Général de Gaulle

93290 Tremblay-en-France

RER

— ligne B – arrêt Vert-Galant

Atelier

©Guillaume Clément