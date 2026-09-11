Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma, Théâtre – Cinéma Jacques Prévert, Aulnay-sous-Bois

Informations pratiques

Atelier d’interventions sur pellicule de cinéma Dimanche 20 septembre, 16h00 Théâtre – Cinéma Jacques Prévert Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Braquage vous propose de participer à un atelier d’interventions sur pellicule. Au cours de cette activité, venez participer à la création d’un film collectif en expérimentant le dessin et le grattage sur une bande de pellicule. Vous concevrez ainsi le fond, le rythme, et les couleurs du film, qui sera ensuite projeté avec un projecteur pour pellicule 16mm ! Atelier sur réservation – jauge de 20 personnes, tout public, enfants accompagnés possible (plutôt à partir de 6 ans). L’atelier sera suivi de la restitution des pellicules et de la projection de Jeux d’Images de Norman Mac Laren (47′).

Théâtre – Cinéma Jacques Prévert 134 avenue Anatole France, 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Mairie – Vieux-Pays Seine-Saint-Denis Île-de-France 0158039275 https://www.aulnay-sous-bois.fr/agenda/loisirs/culture/par-structures/theatre-cinema-jacques-prevert/ [{« type »: « email », « value »: « f.baron@tremblayenfrance.fr »}] Conçu par les architectes Fabre et Perrottet, le théâtre et cinéma Jacques Prévert est inauguré en 1980. L’enveloppe du bâtiment exprime son identité culturelle. Dominée par le volume de la cage de scène, la construction associe toitures en pente, béton armé, bardages et pans vitrés, déclinant, sous différentes formes architecturales, la répartition des volumes intérieurs.

Atelier et projection de **Jeux d’Images** de Norman Mac Laren

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