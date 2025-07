Atelier diorama Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Atelier diorama Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan vendredi 25 juillet 2025 16:00:00.

Atelier diorama

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-25 16:00:00

fin : 2025-07-25 17:30:00

2025-07-25

Tentez l’expérience de créer à partir des petits riens du quotidien.

Vous avez peut-être envie de concevoir un petit objet décoratif de vos propres mains. Vous voulez rapporter un souvenir personnalisé de vos vacances ou simplement partager un temps créatif avec votre famille ou entre ami.e.s.

Peu importe que vous sachiez dessiner, que vous ayez le sens du bricolage vous repartirez avec un objet que vous aurez créé.

À vous de voir ensuite à conserver pour se souvenir des belles choses ou à offrir à quelqu’un de proche.

Le matériel est fourni (boîtes, papiers, colle, ciseaux, feutres…)

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore et animé par Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Prix 30€

8 personnes ado, adultes,

enfants accompagnés à partir de 8 ans. .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Try your hand at creating with the little things of everyday life.

Perhaps you’d like to design a small decorative object with your own hands. Maybe you’d like to take home a personalized souvenir of your vacation, or simply share some creative time with family and friends.

It doesn’t matter if you know how to draw or if you have a flair for DIY: you’ll go home with an object you’ve created.

It’s up to you whether you want to keep it as a keepsake or give it as a gift to someone close to you.

Materials provided (boxes, paper, glue, scissors, felt-tip pens, etc.)

Workshop proposed by the association Art Lab Eclore and led by Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Price: 30?

German :

Probieren Sie aus, wie es ist, aus den kleinen Dingen des Alltags etwas zu schaffen.

Vielleicht haben Sie Lust, einen kleinen dekorativen Gegenstand mit Ihren eigenen Händen zu entwerfen. Sie möchten ein persönliches Souvenir aus Ihrem Urlaub mit nach Hause nehmen oder einfach nur eine kreative Zeit mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden verbringen.

Es spielt keine Rolle, ob Sie zeichnen können oder handwerklich begabt sind: Sie werden mit einem von Ihnen gestalteten Objekt nach Hause gehen.

Sie entscheiden, ob Sie es behalten, um sich an schöne Dinge zu erinnern, oder ob Sie es jemandem schenken, der Ihnen nahesteht.

Das Material wird zur Verfügung gestellt (Schachteln, Papier, Klebstoff, Scheren, Filzstifte…)

Workshop angeboten von der Vereinigung Art Lab Eclore und geleitet von Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Preis: 30?

Italiano :

Provate a creare qualcosa con le piccole cose della vita quotidiana.

Forse vi piacerebbe progettare un piccolo oggetto decorativo con le vostre mani. Magari volete portare a casa un souvenir personalizzato della vostra vacanza, o semplicemente condividere un po’ di tempo creativo con la vostra famiglia o i vostri amici.

Non importa se sapete disegnare o avete un talento per il fai-da-te: tornerete a casa con qualcosa creato da voi.

Sta a voi decidere se tenerlo come ricordo o regalarlo a qualcuno di speciale.

Materiale fornito (scatole, carta, colla, forbici, pennarelli, ecc.)

Laboratorio organizzato da Art Lab Eclore e condotto da Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Prezzo: 30?

Espanol :

Prueba a crear algo con las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

Quizá le apetezca diseñar un pequeño objeto decorativo con sus propias manos. Tal vez le apetezca llevarse a casa un recuerdo personalizado de sus vacaciones, o simplemente compartir un rato de creatividad con su familia o amigos.

No importa si sabes dibujar o si tienes un don para el bricolaje: volverás a casa con algo creado por ti.

Tú decides si quieres conservarlo como recuerdo o regalárselo a alguien especial.

Materiales proporcionados (cajas, papel, pegamento, tijeras, rotuladores, etc.)

Taller organizado por Art Lab Eclore y dirigido por Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Precio: 30?

