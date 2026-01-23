Atelier dis-moi, c’était comment d’être un enfant au 19ème siècle ? Centre historique Valmy 1792 Valmy

Atelier dis-moi, c’était comment d’être un enfant au 19ème siècle ?

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Le XIXème siècle est une période de profonds changements sociétaux avec une reconnaissance progressive du statut d’enfant. C’est le développement de l’école, des jeux pour enfants mais aussi, de leur mise au travail. À la suite d’un panorama historique en images, prends part à un atelier ludique. .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier dis-moi, c’était comment d’être un enfant au 19ème siècle ?

L’événement Atelier dis-moi, c’était comment d’être un enfant au 19ème siècle ? Valmy a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne