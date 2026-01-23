Atelier dis-moi, c’était comment d’être un enfant au 19ème siècle ? Centre historique Valmy 1792 Valmy
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
2026-04-22
Tout public
Le XIXème siècle est une période de profonds changements sociétaux avec une reconnaissance progressive du statut d’enfant. C’est le développement de l’école, des jeux pour enfants mais aussi, de leur mise au travail. À la suite d’un panorama historique en images, prends part à un atelier ludique. .
Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
