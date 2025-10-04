Atelier-discussion : Merveilleuse maison – l’entrée Au Fabuleux destin Aubusson

Atelier-discussion : Merveilleuse maison – l’entrée Au Fabuleux destin Aubusson samedi 4 octobre 2025.

Gratuit.

Habiter est une aventure quotidienne !

Et si l’on partageait nos histoires et nos visions de la maison ? Ce lieu à la fois commun et unique, intime et toujours en transformation…

Et si, pièce par pièce, on imaginait ensemble de nouveaux récits — des possibles, fous ou raisonnables ?

Lors de cet atelier-discussion, un premier temps d’expression et d’observation nous mènera vers des formes de dépaysement.

Nous activerons de tout petits leviers à notre portée : un meuble déplacé, un robinet fermé, un rideau ou une couleur qui surgit…

Et peut-être que notre regard sur ces quelques mètres carrés qui permettent tant évoluera.

Pour ce premier rendez-vous, nous passerons 2 heures… dans l’entrée !

Chaque mois, une nouvelle pièce sera explorée.

Au Fabuleux destin 21 rue Roger Cerclier, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

