Atelier-discussion : Merveilleuse maison – l’entrée Au Fabuleux destin Aubusson

Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Habiter est une aventure quotidienne !
Et si l’on partageait nos histoires et nos visions de la maison ? Ce lieu à la fois commun et unique, intime et toujours en transformation…
Et si, pièce par pièce, on imaginait ensemble de nouveaux récits — des possibles, fous ou raisonnables ?
Lors de cet atelier-discussion, un premier temps d’expression et d’observation nous mènera vers des formes de dépaysement.
Nous activerons de tout petits leviers à notre portée : un meuble déplacé, un robinet fermé, un rideau ou une couleur qui surgit…
Et peut-être que notre regard sur ces quelques mètres carrés qui permettent tant évoluera.
Pour ce premier rendez-vous, nous passerons 2 heures… dans l’entrée !
Chaque mois, une nouvelle pièce sera explorée.
Au Fabuleux destin 21 rue Roger Cerclier, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
© Abodi Transylvania