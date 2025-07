Atelier Distillation BREEL Athis-Val de Rouvre

Atelier Distillation

BREEL 9 l’être au gislain Athis-Val de Rouvre Orne

Venez découvrir la distillation des plantes aromatiques et médicinales. Après une cueillette vous pourrez manipuler l’alambic et vivre le processus pour obtenir de l’hydrolat. Vous explorerez ses utilisations en repartant avec votre flacon.

BREEL 9 l’être au gislain Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 11 79 63 95 lejardindeletre@yahoo.fr

English : Atelier Distillation

Come and discover the distillation of aromatic and medicinal plants. After a harvest you’ll be able to handle the still and experience the process of obtaining hydrolat. You’ll explore its uses and leave with your own bottle.

German :

Entdecken Sie die Destillation von aromatischen und medizinischen Pflanzen. Nach einer Ernte können Sie den Destillierapparat bedienen und den Prozess zur Gewinnung von Hydrolat miterleben. Sie erforschen die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten und nehmen Ihr eigenes Fläschchen mit nach Hause.

Italiano :

Venite a scoprire la distillazione di piante aromatiche e medicinali. Dopo aver raccolto le piante, potrete maneggiare l’alambicco e sperimentare il processo di ottenimento dell’idrosol. Esplorerete i suoi usi e uscirete con la vostra bottiglia.

Espanol :

Venga a descubrir la destilación de plantas aromáticas y medicinales. Después de recoger las plantas, podrás manipular el alambique y experimentar el proceso de obtención del hidrosol. Explorarás sus usos y te irás con tu propia botella.

