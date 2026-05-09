Atelier distillation Saint-Denis-le-Ferment
Atelier distillation Saint-Denis-le-Ferment dimanche 14 juin 2026.
Saint-Denis-le-Ferment
Atelier distillation
Jardin médicinal Saint-Denis-le-Ferment Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:30:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Atelier distillation de la Rose de Damas à l’alambic en cuivre.
Au programme
– Découverte de la Rose de Damas (cueillette, culture et bienfaits),
– Distillation sur place (explication du procédé),
– Réalisation de votre eau florale (à emporter),
– Moment convivial au jardin (une boisson offerte). .
Jardin médicinal Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier distillation
L’événement Atelier distillation Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-05-09 par Vexin Normand Tourisme