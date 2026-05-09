Saint-Denis-le-Ferment

Atelier distillation

Jardin médicinal Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:30:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Atelier distillation de la Rose de Damas à l’alambic en cuivre.

Au programme

– Découverte de la Rose de Damas (cueillette, culture et bienfaits),

– Distillation sur place (explication du procédé),

– Réalisation de votre eau florale (à emporter),

– Moment convivial au jardin (une boisson offerte). .

Jardin médicinal Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com

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English : Atelier distillation

L’événement Atelier distillation Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-05-09 par Vexin Normand Tourisme