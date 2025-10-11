Atelier Diversification alimentaire de 4 à 6 mois Centre O2S Sport Santé Bien-être Eu

Gratuit Inscription obligatoire

Atelier pour 2 adultes 1h de théorie + 1h de pratique.

Parce que les pratiques éducatives des parents, des proches et plus largement de l’entourage des enfants vont avoir une influence sur leur manière de s’alimenter tout au long de leur vie, afin d’accompagner les parents en quête d’informations et de conseils, la Communauté de Communes des Villes Sœurs propose une nouvelle action à O2S des ateliers portant sur la diversification alimentaire.

Préparés et animés par Laurence DEVISMES, diététicienne notamment formée aux troubles de l’oralité, ils mêleront théorie et pratique.

Trois thèmes seront proposés en alternance, correspondant aux 3 âges clefs de la diversification

– Thème n°1 La diversification pour les enfants de 4 à 6 mois ;

– Thème n°2 La diversification à partir de 6/8 mois ;

– Thème n°3 La diversification de 1 an à 3 ans .

Quand ?

Des samedis, à partir de 10h30

– Thème n°1 le 11 octobre ou le 22 novembre 2025 ;

– Thème n°2 le 25 octobre ou le 06 décembre 2025 ;

– Thème n°3 le 08 novembre ou le 20 décembre 2025.

Pour qui ?

Futurs parents et parents de jeunes enfants.

Nombre de places limité à 5 binômes (les deux parents, un parent et un(e) ami(e) ou un(e) proche…) par groupe, soit 10 personnes adultes. Les personnes souhaitant venir seules et non en binôme le peuvent (A préciser lors de l’inscription). .

Centre O2S Sport Santé Bien-être 49 Route de Mancheville Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 53 60 o2s@villes-soeurs.fr

