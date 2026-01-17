Atelier diversification alimentaire, Foyer rural, Nébing
Atelier diversification alimentaire, Foyer rural, Nébing jeudi 19 février 2026.
sur inscription
Début : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00
Vous êtes parent ou futur parent ?
Venez participer à un atelier d’information et d’échanges autour de la diversification alimentaire de bébé.
Atelier animé en partenariat avec une puéricultrice de la PSMI de Moselle.
Quand commencer ?
Quels aliments proposer ?
Comment accompagner bébé sereinement ?
