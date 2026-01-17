Atelier diversification alimentaire, Foyer rural, Nébing

Atelier diversification alimentaire Jeudi 19 février, 09h00 Foyer rural Moselle

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T09:00:00+01:00 – 2026-02-19T11:00:00+01:00

Atelier Diversification Alimentaire

Vous êtes parent ou futur parent ?

Venez participer à un atelier d’information et d’échanges autour de la diversification alimentaire de bébé.

Jeudi 19 février

⏰ De 9h à 11h

Foyer rural de Nébing

Atelier animé en partenariat avec une puéricultrice de la PSMI de Moselle.

Quand commencer ?

Quels aliments proposer ?

Comment accompagner bébé sereinement ?

Foyer rural 57670 Nébing Nébing 57670 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Atelier diversification alimentaire