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AGENDA · Cauvignac

Atelier DIY 100% nature Lieu dit Tucaud Cauvignac

jeudi 16 juillet 2026 · Lieu dit Tucaud · Cauvignac

Atelier DIY 100% nature Lieu dit Tucaud Cauvignac

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu dit Tucaud
Adresse
L'oasis des p'tits potes
Ville
33690 Cauvignac
Département
Gironde
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Cauvignac

Atelier DIY 100% nature

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir les richesses du monde végétal qui nous entoure! Ecoutez, récoltez, transformez…
Les ateliers Do It Yourself sont une invitation à partir à la rencontre d’une plante de nos contrées au travers du conte et de la méditation. Vous apprendrez à reconnaître, récolter et transformer cette plante pour l’utiliser dans votre quotidien.   .

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 31 40  terranascia@lilo.org

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English : Atelier DIY 100% nature

L’événement Atelier DIY 100% nature Cauvignac a été mis à jour le 2026-07-10 par La Gironde du Sud