Atelier DIY 100% nature Lieu dit Tucaud Cauvignac

Informations pratiques

Cauvignac

Atelier DIY 100% nature

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Venez découvrir les richesses du monde végétal qui nous entoure! Ecoutez, récoltez, transformez…

Les ateliers Do It Yourself sont une invitation à partir à la rencontre d’une plante de nos contrées au travers du conte et de la méditation. Vous apprendrez à reconnaître, récolter et transformer cette plante pour l’utiliser dans votre quotidien. .

Lieu dit Tucaud L’oasis des p’tits potes Cauvignac 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 61 31 40 terranascia@lilo.org

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English : Atelier DIY 100% nature

L’événement Atelier DIY 100% nature Cauvignac a été mis à jour le 2026-07-10 par La Gironde du Sud