Atelier DIY créas d’Éloïse La Maison Hirondelle Montréal

Atelier DIY créas d’Éloïse

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Atelier DIY créas d’Éloïse .

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19 contact@la-maison-hirondelle.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier DIY créas d’Éloïse

L’événement Atelier DIY créas d’Éloïse Montréal a été mis à jour le 2026-02-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)