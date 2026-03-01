Atelier DIY création d’un terrarium végétal Salle polyvalente Bouvron

Atelier DIY création d’un terrarium végétal

Salle polyvalente 15 rue du château Bouvron Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Atelier DIY création d’un terrarium végétal

Nous t’invitons à venir créer ton terrarium à la salle polyvalente de Bouvron. Lors de cet atelier, tu vas pouvoir fabriquer de toute pièce un terrarium, selon tes idées et tes envies, apprendre comment t’en occuper et le rapporter ensuite chez toi.

N’hésite pas à apporter des décorations que tu souhaiterais ajouter à ton terrarium (cailloux, figurines, …)

Inscription obligatoire afin de prévoir le matériel nécessaire.

Pour les jeunes de 11 à 17 ans.Enfants

10 .

Salle polyvalente 15 rue du château Bouvron 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 52 03 91 82 animjeunestnt@gmail.com

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English :

DIY workshop: creating a plant terrarium

We invite you to come and create your own terrarium at the Bouvron multi-purpose hall. During this workshop, you’ll be able to build a terrarium from scratch, according to your own ideas and desires, learn how to care for it and take it home with you.

Feel free to bring any decorations you’d like to add to your terrarium (pebbles, figurines, etc.)

Registration required to bring the necessary equipment.

For young people aged 11 to 17.

L’événement Atelier DIY création d’un terrarium végétal Bouvron a été mis à jour le 2026-03-18 par MT TERRES TOULOISES