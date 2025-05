Atelier DIY Créer ses produits ménagers et hygiène – Ô Jadis Frip&Broc Quimperlé, 21 juin 2025 11:30, Quimperlé.

Finistère

Atelier DIY Créer ses produits ménagers et hygiène Ô Jadis Frip&Broc 38 Rue Savary Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:30:00

fin : 2025-06-21 13:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Découvrir les vertus du bicarbonate de sodium, du percarbonate, de la pierre blanche, de la terre de sommières, de l’acide citrique, de l’argile, du vinaigre blanc, du savon noir, des cristaux de soude etc…

N’oubliez pas vos contenants en verre, propres et stérilisés, et repartez avec vos deux produits au choix (déo, lessive, détachant, détartrant, dégraissant…)

C’est écolo et économique, bon pour la santé car sans perturbateur endocrinien.

Petits groupes de 3-4 personnes. Support pédagogique fourni.

Plusieurs dates de juin à août.

Inscription validée après paiement.

(Parking gratuit place Saint-Michel) .

Ô Jadis Frip&Broc 38 Rue Savary

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 51 93 71 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier DIY Créer ses produits ménagers et hygiène Quimperlé a été mis à jour le 2025-05-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS