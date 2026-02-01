Atelier DIY Créer ton rouge à lèvres Poilly-lez-Gien
Atelier DIY pour créer ton propre rouge à lèvres samedi 21 février
Participez à un atelier DIY créatif et convivial le samedi 21 février, de 14h30 à 17h, à la Villa Hôtel à Poilly-lez-Gien, animé par Nathalia.
Lors de cet atelier cosmétique, vous découvrirez les bases de la cosmétique naturelle tout en réalisant votre propre rouge à lèvres personnalisé, de la teinte (du rouge au rose) à la texture.
Vous repartirez avec une création unique, adaptée à vos envies.
Accessible aux débutants, cet atelier est conçu pour être ludique, bienveillant et ouvert à tous.
Que vous veniez seul(e) ou accompagné(e), profitez d’un moment de détente, de créativité et de partage dans une ambiance chaleureuse. 36 .
Rue des Grives Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 41 85 94 contact@lesateliersdiydenat.com
English :
DIY workshop to create your own lipstick Saturday, February 21
