Atelier DIY Créer ton rouge à lèvres Poilly-lez-Gien

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

2026-02-21

Atelier DIY pour créer ton propre rouge à lèvres samedi 21 février

Participez à un atelier DIY créatif et convivial le samedi 21 février, de 14h30 à 17h, à la Villa Hôtel à Poilly-lez-Gien, animé par Nathalia.

Lors de cet atelier cosmétique, vous découvrirez les bases de la cosmétique naturelle tout en réalisant votre propre rouge à lèvres personnalisé, de la teinte (du rouge au rose) à la texture.

Vous repartirez avec une création unique, adaptée à vos envies.

Accessible aux débutants, cet atelier est conçu pour être ludique, bienveillant et ouvert à tous.

Que vous veniez seul(e) ou accompagné(e), profitez d’un moment de détente, de créativité et de partage dans une ambiance chaleureuse. 36 .

Rue des Grives Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 41 85 94 contact@lesateliersdiydenat.com

