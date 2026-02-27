Atelier DIY dans le lâcher-prise Boutique Zen et Minéraux Jonzac

Atelier DIY dans le lâcher-prise

Boutique Zen et Minéraux 3 Avenue Gambetta Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Matériel et gouter compris (2 heures)

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le samedi 7 mars, nous allons créer des suspensions à l’aquarelle et à l’encre dans le lâcher-prise.

Un moment à partager dans la joie et la bonne humeur, autour d’un goûter, pour laisser parler sa créativité

Boutique Zen et Minéraux 3 Avenue Gambetta Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 06 61 s.devignot@yahoo.fr

English :

On Saturday March 7, we’ll be creating watercolor and ink suspensions in a spirit of letting go.

A moment to share in the joy and good humor, around a snack, to let your creativity speak for itself

