Atelier DIY dans le lâcher-prise Boutique Zen et Minéraux Jonzac
Atelier DIY dans le lâcher-prise Boutique Zen et Minéraux Jonzac samedi 7 mars 2026.
Atelier DIY dans le lâcher-prise
Boutique Zen et Minéraux 3 Avenue Gambetta Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Matériel et gouter compris (2 heures)
Date : 2026-03-07
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le samedi 7 mars, nous allons créer des suspensions à l’aquarelle et à l’encre dans le lâcher-prise.
Un moment à partager dans la joie et la bonne humeur, autour d’un goûter, pour laisser parler sa créativité
.
Boutique Zen et Minéraux 3 Avenue Gambetta Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 06 61 s.devignot@yahoo.fr
English :
On Saturday March 7, we’ll be creating watercolor and ink suspensions in a spirit of letting go.
A moment to share in the joy and good humor, around a snack, to let your creativity speak for itself
L’événement Atelier DIY dans le lâcher-prise Jonzac a été mis à jour le 2026-02-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge