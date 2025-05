Atelier DIY de l’Instant Cosy spécial fête des mamans – L’Instant Cosy Brioude, 23 mai 2025 16:30, Brioude.

Haute-Loire

Atelier DIY de l’Instant Cosy spécial fête des mamans L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel Brioude Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 16:30:00

fin : 2025-05-23 17:45:00

Date(s) :

2025-05-23

L’Instant Cosy propose l’atelier DIY du mois de mai spécial fête des Mamans.

Au programme création d’un stick à lèvres nourrissant et d’un savon personnalisé.

.

L’Instant Cosy 4, Rue Gustave Eiffel

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

L’Instant Cosy offers the May DIY workshop: a special Mother’s Day workshop.

On the program: creation of a nourishing lip stick and a personalized soap.

German :

L’Instant Cosy bietet den DIY-Workshop des Monats Mai an: speziell für den Muttertag.

Auf dem Programm stehen die Herstellung eines pflegenden Lippenpflegestifts und einer individuellen Seife.

Italiano :

L’Instant Cosy propone un laboratorio speciale di bricolage per la festa della mamma a maggio.

In programma: la creazione di uno stick labbra nutriente e di un sapone personalizzato.

Espanol :

L’Instant Cosy ofrece un taller especial de bricolaje para el Día de la Madre en mayo.

En el programa: creación de una barra de labios nutritiva y un jabón personalizado.

L’événement Atelier DIY de l’Instant Cosy spécial fête des mamans Brioude a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne