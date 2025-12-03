Atelier DIY de Noël!

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Créer vos propres décorations de Noël! Pensez à apporter des rouleaux de papier toilette ou sopalin vides, des pommes de pin et tout autre matériel de bricolage que vous souhaitez utiliser. Ambiance festive garantie! Inscription obligatoire.

Créer vos propres décorations de Noël! Pensez à apporter des rouleaux de papier toilette ou sopalin vides, des pommes de pin et tout autre matériel de bricolage que vous souhaitez utiliser. Ambiance festive garantie! Inscription obligatoire. .

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

English :

Create your own Christmas decorations! Don’t forget to bring empty toilet rolls, pine cones and any other craft materials you’d like to use. Festive atmosphere guaranteed! Registration required.

L’événement Atelier DIY de Noël! Mimbaste a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans